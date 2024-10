Mercato : L’OM a signé sa future légende ?

Thomas Bourseau

Au cours du mercato estival, l’OM s’est montré particulièrement actif en bouclant douze recrues. Elye Wahi fut l’une des plus onéreuses avec Mason Greenwood. Contrairement à l’Anglais, Wahi connaît des débuts poussifs sur le plan statistiques, mais il se pourrait bien qu’il finisse par exploser comme Mamadou Niang avant lui d’après Vitorino Hilton.

Pierre-Emerick Aubameyang est parti. Il en a été de même pour Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. En ce sens, le comité directeur de l’OM a grandement renforcé le secteur offensif de l’effectif confié à Roberto De Zerbi pendant le mercato estival. Mason Greenwood a été le recrutement phare de l’Olympique de Marseille pour une opération pouvant grimper jusqu’à 31,6M€. En parallèle, le président Pablo Longoria et le conseiller sportif de l’OM Medhi Benatia ont misé sur Elye Wahi après avoir longtemps courtisé Eddie Nketiah.

«Niang ? Quand il est arrivé à Marseille, c’était très compliqué pour lui»

Pour sa première sous le maillot de l’OM en Ligue 1, Elye Wahi avait inscrit un penalty lors du large succès marseillais contre le Stade Brestois (5-1). Cependant, c’est silence radio depuis pour Elye Wahi. La disette pourrait éventuellement prendre fin ce dimanche soir à La Mosson où l’OM se déplace pour la clôture de cette 8ème journée de Ligue 1 afin de notamment retrouver le chemin de la victoire après un nul contre Angers (1-1) et une défaite à Strasbourg (0-1). Formé à Montpellier, Elye Wahi y a côtoyé Vitorino Hilton qui voit grand pour l’attaquant espoir français. « Avec le talent qu’il a, il a tout pour réussir. Après, on connaît le contexte à Marseille. D’autres attaquants en arrivant à Marseille ont eu des périodes très compliquées. Je pense par exemple à Mamadou Niang. Quand il est arrivé à Marseille, c’était très compliqué pour lui ».

«C’est devenu une idole, donc je pense qu’Elye Wahi avec toutes ses qualités, il surmontera ce moment difficile»

Invité à s’exprimer par téléphone sur les ondes de RMC pour Stephen Brunch, l’ex-défenseur de l’OM et de Montpellier estime qu’avec un but marqué, Elye Wahi pourrait pleinement lancer son aventure marseillaise et éventuellement suivre les traces de Mamadou Niang. « Et après il a fait la carrière que l’on connaît à l’Olympique de Marseille. C’est devenu une idole, donc je pense qu’Elye Wahi avec toutes ses qualités, il surmontera ce moment difficile. On sait que pour un attaquant, il faut marquer des buts, surtout quand vous jouez à l’OM, il faut de suite marquer pour être adopté par les supporters. Il a un peu de mal sur le début de saison, mais je ne m’inquiète pas pour lui ».