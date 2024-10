Mercato - Paris FC : Jürgen Klopp a «vendu son âme» ? L’incroyable accusation !

Thomas Bourseau

Le Paris FC bientôt dans la cour des grands en Ligue 1 ? Pensionnaire de Ligue 2, le club parisien va passer sous la supervision de la famille Arnault ainsi que le groupe Red Bull. Jürgen Klopp, devenu directeur mondial du football du groupe, va donc avoir à faire au Paris FC pour le bonheur de Pierre Ferracci, son président. Néanmoins, en Allemagne, Klopp se fait détruire à Mayence.

Le Paris FC va dans une nouvelle ère grâce notamment à la famille Arnault qui est sur le point de devenir l’actionnaire majoritaire du club. Red Bull sera également impliqué dans le projet XXL et aura pour mission de piloter la stratégie sportive du club parisien, pensionnaire de Ligue 2 BKT. Devenu directeur mondial du football dans la galaxie Red Bull, Jürgen Klopp est sans contestation possible le premier grand nom du football à intégrer le PFC.

Klopp devient directeur mondial du football chez Red Bull, le PFC s’enflamme

Président du Paris FC, Pierre Ferracci s’est récemment attardé au micro de BFM Business sur le futur rôle de Jürgen Klopp qui ne sera, dans un premier temps, absolument pas celui d’entraîneur. « Non, il ne sera pas l’entraîneur. Enfin pas pour l’instant… Sauf un jour si on est en Ligue des champions ». Par le biais de l’émission l’After Foot, Pierre Ferracci a notamment évoqué la prestance de Klopp pour ce projet pharaonique naissant. « Klopp peut apporter son aura, son image. Je crois aux échanges avec Red Bull, Leipzig... On échange comme les entreprises échangent entre elles. Je suis séduit par les datas de Red Bull, leur style… ».

«Avez-vous oublié ce que nous vous avons fait devenir ? Êtes-vous fous ?»

Jürgen Klopp a quitté Liverpool en fin de saison dernière après presque neuf années passées au sein du club de la Mersey. Le technicien allemand venait du Borussia Dortmund et avait notamment fait ses classes à Mayence tant sur le banc de touche que sur le terrain. Le passage de Klopp chez Red Bull n’a d’ailleurs pas du tout été apprécié par les supporters du pensionnaire de Bundesliga qui estimeraient entre autres que Jürgen Klopp a «vendu son âme». Des banderoles ont été mises en évidence dans les tribunes pendant la rencontre entre Mayence et le RB Leipzig samedi (0-2). Les supporters de Mayence se sont adressés à Klopp. « Avez-vous oublié ce que nous vous avons fait devenir ? Êtes-vous fous ? J'aime les gens jusqu’au point où ils me déçoivent ».