Mercato : Une star au Paris FC, la décision qui fait polémique !

Le Paris FC, actuel leader de Ligue 2, va prochainement être racheté par la richissime famille Arnault, ainsi que par Red Bull. Jürgen Klopp, qui sera a la tête de la firme autrichienne à partir de 2025, pourrait ainsi s’occuper du club parisien. Une décision qui n’a pas plus aux supporters de Mayence, ancien club du mythique entraîneur.

Un séisme pour le football français. D’ici peu, le Paris FC va entrer dans une nouvelle dimension, avec à sa tête, la famille Arnault, considérée comme la plus riche de France, mais aussi avec l’arrivée en tant qu’actionnaire minoritaire du groupe Red Bull. La firme autrichienne devrait ainsi s’occuper des intérêts sportifs de l’autre club de la capitale.

Red Bull va débarquer au Paris FC avec Jürgen Klopp

D’ailleurs, Red Bull a récemment annoncé une grande nouvelle, en officialisant l’arrivée de Jürgen Klopp en tant que « Head of Global Soccer » à partir de 2025. Le mythique entraîneur de Liverpool (2015-2024) va donc reprendre du service en tant que dirigeant, et pourrait être lié de plus ou moins loin au Paris FC. Mais chez les supporters de Mayence, où Klopp a passé onze ans en tant que joueur (1990-2001) puis sept comme entraîneur (2001-2008), cette arrivée au sein d’une firme aussi critiquée que Red Bull en Allemagne ne passe pas.

Les supporters de Mayence chargent l’entraîneur allemand

A l’occasion de la réception du RB Leipzig ce samedi après-midi (0-2), les supporters de Mayence ont déployé une banderole plutôt véhémente à l’encontre de leur ancienne gloire. « Avez-vous oublié ce que nous vous avons fait devenir ? Êtes-vous fous ? ». Avant d’en déployer une seconde dans la foulée : « J'aime les gens au point où ils me déçoivent ». En Allemagne, le RB Leipzig est l’un des clubs les plus détestés du pays, car ce dernier représente le football moderne et la multipropriété, deux axes sur lesquels les supporters allemands sont drastiquement opposés.