Vente Paris FC : La mèche est vendue pour les prochaines folies de Red Bull

Un duo va prendre le contrôle du Paris FC, et pas n'importe lequel. La famille Arnault devrait devenir actionnaire majoritaire de la formation. Elle sera accompagnée de Red Bull qui investira à hauteur de 15% du capital. Actuellement à la tête de l'équipe, Pierre Ferracci estime qu'il pouvait trouver difficilement mieux sur le marché.

Le Paris FC va entrer dans l’escarcelle de Bernard Arnault et de sa famille. Propriétaire du groupe LVMH, elle fait une entrée fracassante dans le milieu du football. Le fils Antoine devrait diriger ce projet, mais il ne sera pas seul. Red Bull investit également et devrait apporter son professionnalisme et son expérience dans le monde du football. L'entreprise est déjà à la tête de plusieurs équipes, à Salzbourg, Leipzig, mais aussi aux Etats-Unis.

Ferracci dévoile le rôle de Red Bull

« Ils sont d’abord actionnaires minoritaires, et là pour aider la famille Arnault à construire quelque chose d’excellent. Bon, ils ont aussi envie de profiter du travail qu’ils vont faire avec nous au Paris FC, pour regarder ce qu’il se passe en région parisienne, et peut-être pour en faire profiter leur club. Mais ça ne sera pas dominant. Est-ce que vous imaginez la famille Arnault, en position majoritaire, lui servir de marchepied ? » a précisé Pierre Ferracci au sujet de Red Bull.

«Ils mettent les moyens»

Mais selon l’actuel propriétaire du Paris FC, Red Bull a déjà prouvé qu’il savait faire en matière de recrutement et de développement de jeunes talents. « Je passe mon temps avec mon staff à protéger des jeunes joueurs qui sont approchés par beaucoup de clubs étrangers et français. Et parfois, avec des méthodes qu’on pourrait critiquer également. Red Bull a plutôt une image de grand professionnalisme. Après, quand ils recrutent et qu’ils veulent aller chercher quelqu’un, ils y mettent les moyens» a confié Ferracci au cours d’un entretien accordé à 20 Minutes.