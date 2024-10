Mercato : Fiasco évité à l’OM ?

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a été plus qu’actif lors du mercato estival en bouclant pas moins de douze recrues. Elye Wahi fut une des plus onéreuses avec 30M€ investis de la part des décideurs marseillais. Néanmoins, malgré son réalisme qui laisse pour le moment à désirer, Wahi devrait être une opération bénéfique à terme pour l’OM.

Elye Wahi (23 ans) a quitté le Nord de la France et Bollaert après seulement une saison passée au RC Lens. L’international espoir français a retrouvé le sud de la France. Après Montpellier, son club formateur, c’est à Marseille que Wahi s’est installé à la dernière intersaison. Malgré un but dès sa première sur la pelouse de Brest le 17 août dernier, Wahi n’a plus marqué depuis avec l’OM malgré cinq autres apparitions.

«C'est vraiment un joueur très fort, que tout le monde voulait au sein du club»

En conférence de presse vendredi, son entraîneur Roberto De Zerbi n’a pas dissimulé sa confiance toujours intacte placée en Elye Wahi. Mais pour ce qui est de sa disette de buts, y mettre fin ne dépend que de lui. « Il a un potentiel énorme. C'est vraiment un joueur très fort, qui est complet, que tout le monde voulait au sein du club. Donc on est convaincu de ses qualités. Mais c'est à lui de faire le premier pas pour réussir à aller de l’avant ».

«Il suffit d'une saison à 15 buts et l'OM peut faire une plus-value sur lui»

L’OM a fait d’Elye Wahi une des recrues les plus chères de son histoire en investissant 30M€ pour le natif de Courcouronnes, seulement 2M€ que Vitinha, transfert le plus onéreux depuis la création de l’Olympique de Marseille en 1899. Le club phocéen va-t-il droit dans le mur avec Wahi ? Pas vraiment. Éric Di Meco est convaincu que l’OM pourrait même faire un bénéfice à l’avenir comme il l’a confié au micro de RMC. « Je ne suis pas persuadé qu'il puisse monter d'un cran pour être décisif au haut niveau européen. Mais de là à parler de carotte... Non je ne suis pas d'accord. Il suffit d'une saison à 15 buts et l'OM peut faire une plus-value sur lui ». Il n’y a plus qu’à donc pour Elye Wahi.