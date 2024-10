Mercato : Il choisit à l’OM et hallucine déjà !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jonathan Rowe fait partie des petits nouveaux de la saison. L’Anglais, arrivé sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat en provenance de Norwich, n’a pas encore eu le plaisir de goûter à une titularisation cette saison mais se montre déjà enthousiasmé par ses débuts, notamment du côté du Vélodrome.

Jonathan Rowe fait partie des douze nouveaux joueurs qui figurent dans l’effectif de l’OM cette saison. L’attaquant de 21 ans s’est engagé en provenance de Norwich sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire qui avoisine 16.5M€. Déjà auteur de deux buts, dont celui décisif face à l’OL (3-2) dans le temps additionnel, l’Anglais doit uniquement se contenter de bouts de match jusqu'à présent, sans aucune titularisation au compteur. Pas de quoi perturber son adaptation.

OM : Un joueur propose ses services à De Zerbi ! https://t.co/PBGBih5Zot pic.twitter.com/VRAXLjMMly — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

« Le Vélodrome ? Il faut le vivre pour comprendre »

« Je pense que le but de ma venue à Marseille est de m’améliorer en tant que joueur et de découvrir une nouvelle atmosphère, a répondu au micro de BFM Marseille Jonathan Rowe, déjà emballé par le Vélodrome. On m’a dit avant d’arriver qu’il y avait du bruit ici, il faut le vivre pour comprendre et voir que c’est vraiment bien. Mais je m’habitue et j'ai hâte de jouer d'autres matchs ici ».

« J’aime les challenges et pour l’instant je me sens bien »

« C’est un pays différent, une météo différente, une autre culture, je suis une personne qui aime s’adapter aux situations différentes. J’aime les challenges et pour l’instant je me sens bien », poursuit l’ailier de l’OM, bien décidé à voir son temps de jeu augmenter comme il l'a également fait savoir en conférence de presse vendredi : « Je suis absolument compétitif, je suis quelqu'un de très compétitif. Je pense qu'il faut mériter sa place sur le terrain, et personnellement, je fais tout ce que je peux, je donne vraiment mon maximum. Je suis à fond pour réussir à avoir plus de temps de jeu, plus de place dans l'équipe, et c'est évidemment ce que je souhaite. C'est dans ma nature. » Le message est envoyé à Roberto De Zerbi.