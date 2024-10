Mercato : «Je ne voulais pas partir», l’OM l’a chassé !

Thomas Bourseau

L’OM court derrière son premier trophée depuis 2012 et la Coupe de la Ligue. Pour ce qui est de la Ligue 1, il faut remonter à 2010, moment où Vitorino Hilton était le défenseur central de l’Olympique de Marseille, un an avant de se trouver dans l’obligation de plier bagage. Ce qu’il ne voulait pas d’après ses révélations.

Vitorino Hilton a connu la dernière période faste de l’OM au niveau des trophées. En effet, sous la houlette de Didier Deschamps, le défenseur brésilien a réussi là où il avait échoué lors de sa première saison, à savoir devenir champion de Ligue 1. Pour sa première, Hilton avait dû se contenter du statut de vice-champion derrière les Girondins de Bordeaux. Mais avec le champion du monde 98, le défenseur brésilien retraité depuis 2022 a remporté le Graal.

«Je suis arrivé à Marseille au bon moment et que je suis parti au bon moment»

Toutefois, Vitorino Hilton n’a passé que trois saisons dans la cité phocéenne. Treize années après son départ de l’OM pour Montpellier, l’affiche de ce dimanche 20 octobre en Ligue 1, le principal intéressé s’est confié sur cette opération qu’il ne souhaitait visiblement pas. « On me pose souvent la question de savoir comment s’est passé mon passage. Je dis que je suis arrivé à Marseille au bon moment et que je suis parti au bon moment. Je suis arrivé, vice-champion de France, l’année d’après champion de France, coupe de la Ligue ».

«J’étais obligé de partir»

« Tout ce qui s’est passé avec moi après, j’étais obligé de partir. Je voulais rester à Marseille. J’arrive à Montpellier derrière, champion de France et personne ne s’y attendait donc tout va bien ». Voici le témoignage livré par Vitorino Hilton sur les ondes de RMC ce dimanche pendant le Stephen Brunch. Par la suite, Vitorino Hilton a effectué une décennie à Montpellier où il vit toujours. Le Brésilien, aux côtés d’Olivier Giroud notamment, resteront l’équipe qui a privé au PSG version QSI son premier titre de champion en 2012, rien que ça.