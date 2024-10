OM : Wahi répond à De Zerbi !

Arnaud De Kanel

Buteur pour la deuxième fois de la saison dimanche soir, Elye Wahi a été complimenté par Roberto De Zerbi après la rencontre. L'entraineur de l'OM a été élogieux au sujet de son attaquant en qui il voit un énorme potentiel. Le Français a malgré tout conscience que son talent ne lui suffira pas pour faire une grande carrière et qu'il devra redoubler de travail.

Elye Wahi a retrouvé le chemin des filets ! L'attaquant tricolore a inscrit le but le plus rapide de la saison. Sous le feu des critiques ces dernières semaines, le jeune joueur a cette fois-ci répondu présent, une performance saluée par l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui n’a pas manqué de souligner son impact sur le terrain.

«Un joueur avec un talent énorme»

« Il a bien travaillé cette semaine. Et la semaine est presque toujours le reflet des performances du dimanche. C'est un joueur avec un talent énorme. Il a un potentiel que peu de n°9 ont. Peu de n°9 sont aussi complets que lui. C'est un joueur qui a besoin de confiance et j'espère que cette prestation, et pas que son but, va l'aider à gagner en confiance. On doit l'aider. C'est un joueur qui a du potentiel pour le club. Et à seulement 21 ans, il a du potentiel pour toute la France, pas que pour l'Olympique de Marseille », a confié Roberto De Zerbi en conférence de presse. Le joueur a évoqué la sortie de son entraineur.

«Le talent ne fait pas tout»

« Le coach vient de parler de toi en conférence de presse. Il a dit qu'il y avait énormément de talent, mais qu'il fallait encore t'aider à gagner en confiance. C'est ce qui te manque encore un peu aujourd'hui, un peu plus de confiance ? Bien sûr, c'est vrai que le talent ne fait pas tout. Aujourd'hui, on sait qu'il faut travailler, et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour pour progresser », a déclaré Elye Wahi en zone mixte. « C'est vrai que je me suis senti très bien. C'était un match où il fallait que je me montre, que je fasse de bonnes choses, et j'ai terminé mon match avec un but. C'est de bon augure en tout », a-t-il ensuite ajouté.