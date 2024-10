OM : Une nouvelle menace déclarée pour Wahi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour remplacer Aubameyang, l’OM a décidé de faire confiance à Elye Wahi, n’hésitant pas à casser sa tirelire pour l’acheter au RC Lens. Débarqué dans le sud de la France, l’attaquant français galère toutefois et s’il est pour le moment numéro 1 dans la hiérarchie de Roberto De Zerbi, la menace Neal Maupay se rapproche. Et voilà qu’un nouveau danger guetterait Wahi.

Nouveau numéro 9 de l’OM, Elye Wahi doit faire avec une énorme pression au sein du club phocéen. Alors qu’on attend forcément qu’il mette des buts, cela n’est pas le cas pour le moment. Des performances décevantes qui ont d’ailleurs déjà valu à l’ex-joueur du RC Lens les sifflets du Vélodrome. Pour le moment, Roberto De Zerbi est toujours derrière Wahi, mais si cela continue, ça risque de se compliquer pour le Marseille. Un homme n’attend d’ailleurs que cela : Neal Maupay. De plus, depuis le début de la saison, l’attaquant prêté par Everton a été plus convaincant que son coéquipier olympien.

L’OM officialise un grand retour, la raison est dévoilée https://t.co/vEu1tk6euf pic.twitter.com/mZ1ivsqsET — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

Rowe comme numéro 9 à l’OM ?

Si Elye Wahi doit donc déjà faire avec la menace de Neal Maupay, voilà que le numéro 9 de l’OM va également devoir se méfier de Jonathan Rowe. Joker de luxe pour le moment à Marseille, l’Anglais s’est dit prêt à évoluer comme attaquant de pointe, lui qui excelle avant tout comme ailier gauche. « Oui je pense pouvoir le faire, évidemment je veux juste être sur le terrain, je pense que sur le terrain je peux offrir quelque chose de différent et mettre en difficulté l’équipe adverse. Je suis content à n’importe quel poste, je pense être plus dangereux en attaque, il faut juste me mettre sur le terrain et je serai bon », a lâché Rowe pour BFM Marseille.

« Je veux jouer, je serais stupide si je ne voulais pas jouer »

Devant faire face à une grosse concurrence à l’OM, Jonathan Rowe a par ailleurs fait savoir : « Je suis un compétiteur, je pense que c’est de la concurrence saine, il y a beaucoup de bons joueurs dans l’équipe, c’est aussi pourquoi je suis venu, pour me mesurer à ces bons joueurs, ces concurrents. Je veux jouer, je serais stupide si je ne voulais pas jouer mais ce n’est pas à moi de décider, je contrôle ce que je peux contrôler. Je ferai de mon mieux pour prouver que j’ai ma place dans l’équipe ».