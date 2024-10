Ligue 1 : La performance historique de l'OM !

Arnaud De Kanel

L'OM a fait la bonne opération de cette huitième journée de Ligue 1. A une semaine de retrouver le PSG dans un Classique qui promet d'être bouillant, les hommes de Roberto De Zerbi ont étrillé un Montpellier en perdition. Ce succès 5 buts à 0 entre dans l'histoire du club héraultais.

L'OM a signé une victoire spectaculaire dimanche soir en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Ultra dominateurs, les hommes de Roberto De Zerbi ont infligé une lourde défaite à Montpellier. La plus lourde de l'histoire des Héraultais en Ligue 1 à domicile.

L'OM plonge Montpellier dans la crise

Rien ne va plus pour le Montpellier Hérault SC. Après huit journées de Ligue 1, le club languedocien traîne en queue de classement, dernier avec seulement 4 points au compteur et une différence de buts abyssale de -18. Le match de dimanche face à l’Olympique de Marseille au stade de la Mosson a enfoncé un peu plus le clou, avec une défaite cinglante 0-5.

Plus large défaite de Montpellier

Un véritable naufrage qui entre tristement dans l’histoire du club : jamais le MHSC n’avait subi un revers aussi lourd à domicile. Si Montpellier avait déjà connu quelques défaites sévères par quatre buts d’écart à la Mosson, cette fois, le plafond a volé en éclats. Face à une équipe marseillaise en pleine maîtrise, les hommes de Michel Der Zakarian, licencié après la rencontre, n’ont jamais existé. Le public montpelliérain, impuissant et frustré, n’a pu que constater les dégâts. Un choc brutal pour une formation en quête de repères et d’une dynamique positive, qui est aujourd'hui engluée dans une spirale négative inquiétante.