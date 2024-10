OM - PSG : De Zerbi lance le Classique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il restait sur deux matchs sans victoire, l’OM s’est largement imposé sur la pelouse de Montpellier dimanche soir (0-5). Un succès qui intervient une semaine avant la réception du PSG au Stade Vélodrome. « L’équipe la plus forte du championnat », comme l’a déclaré Roberto De Zerbi, qui compte bien tout faire pour remporter ce Classique.

Battu par Strasbourg (1-0) et tenu en échec par Angers (1-1), l’OM a renoué avec le succès dimanche soir face à Montpellier (0-5). Une victoire qui permet aux Olympiens de rester à trois points du PSG, premier à égalité avec l’AS Monaco, et leur prochain adversaire, le 27 octobre au Stade Vélodrome.

« Le PSG c’est clair que c’est l’équipe la plus forte du championnat »

« Le PSG c’est clair que c’est l’équipe la plus forte du championnat sur le papier mais on va travailler pour avoir trois points. On va se battre pour avoir la victoire. Les ingrédients pour battre Paris ? Le courage, l’orgueil, la fierté, le jeu, et courir », a déclaré Roberto De Zerbi au micro de DAZN.

« On va se préparer pour gagner le match »

En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a ajouté : « Maintenant on va se préparer à rencontrer le champion en titre, en les respectant, en sachant qui on est, d'où on vient et tout ce qu'on doit améliorer pour arriver à leur niveau. On va se préparer pour gagner le match, comme tous les autres. »