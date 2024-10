Cyclisme - Mercato : Cette équipe française qui a fait un recrutement impressionnant !

Alexandre Higounet

Alors que la plupart des équipes françaises ont effectué des campagnes de recrutement plutôt modestes en vue de 2025, l’équipe Cofidis détonne avec un mercato XXL, très clairement calibré World Tour. A l’occasion d’un entretien à cyclismactu.net, Cédric Vasseur, le manager général de l’équipe nordiste, a expliqué ses choix.

Alors qu’elle sort d’une saison en demi-teinte qui pourrait à terme menacer sa place dans le World Tour, la formation Cofidis est dans l’obligation de réaliser une grosse année en 2025. Et dans cette optique, Cédric Vasseur, le manager général de la formation nordiste, n’a pas hésité à opérer plusieurs choix forts, comme les départs de Guillaume Martin et Axel Zingle pour faire de la place au budget, et un recrutement XXL clairement orienté vers l’expérience et le World Tour.

« Je prends la responsabilité de l’effectif 2025 »

A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net, Cédric Vasseur est revenu en détail sur les différents choix de recrutement effectués à l’occasion de ce mercato à gros enjeux. L’équipe Cofidis a en effet franchement investi pour aller chercher des coureurs capables de scorer en World Tour et d’apporter beaucoup de points à l’équipe. Comme Vasseur l’a expliqué à cyclismactu.net, il sera en première ligne à l’heure du bilan l’hiver prochain : « Je n'envisage pas un plan B pour 2025 : pour moi, avec l'effectif qu'on a, les moyens mis à disposition par l'équipe Cofidis, ça ne peut pas vriller, il n'y a pas d'autre choix. Je prends la responsabilité de l'effectif qui portera ce maillot en 2025 ».

« On a d’abord voulu un coureur qui nous garantissait Top 20 ou Top 30 mondial »

Quant au recrutement, Vasseur l’a expliqué en détail : « Je trouve notre mercato nettement supérieur à celui de l'an dernier. Déjà, sur le papier, on est l'un des équipes françaises qui a fait le meilleur mercato du circuit. Alex Aranburu est un coureur formidable. Il s'accroche, il tente, et ça c'est vraiment l'image que j'ai envie d'avoir des coureurs Cofidis en 2025. On a d'abord été chercher un coureur qui nous garantissait quasiment un top 20 ou 30 mondial. Il est arrivé avec ce statut-là, et c'est ce qu'on recherchait car aujourd'hui on n'avait pas ce genre de coureurs capable de faire ça. Je pense qu'Alex aura vraiment cette mission d'être LE leader de l'équipe, et je suis persuadé que comme il va tenir son rang en tant que tel, l'équipe derrière va suivre et élever son niveau. Ensuite, on voulait plutôt des coureurs qui avaient envie de se relancer, avec Emanuel Buchman ou Dylan Teuns. Ce dernier a encore été époustouflant sur les Flandriennes et Ardennaises cette année. Il est capable de rivaliser avec des coureurs de la trempe de Mathieu van der Poel, et ça on n'en a pas dans notre effectif actuel. Il aura un rôle très important pour toutes les classiques belges, il a ça dans le sang, ça fait partie de son ADN. Et puis, on a aussi voulu des francs-tireurs, des coureurs capables d'aller dans des échappées et de faire des numéros. Et dans ce profil-là, je pense que Simon Carr peut être une des révélations pour Cofidis en 2025. Il rêve du Tour de France, et il a largement sa place chez nous pour y participer et en claquer une en échappée. Enfin, on a misé sur des jeunes talentueux, comme Sylvain Moniquet, Valentin Ferron, Sam Maisonobe ou Clement Izquierdo. Donc pour l'instant, ce mercato est de très bonne qualité, et on n'est aujourd'hui que 28 coureurs sous contrat, il nous reste donc deux places à déterminer. On hésite, mais on a envie de faire confiance à la jeunesse ».