«Je n'ai pas les mots» : Dégoûté, Pogacar vide son sac

La rédaction

Les Jeux Olympiques de Paris se profilent. Du côté du cyclisme, les fans pourront retrouver Tadej Pogacar. Mais malheureusement pour le Slovène, il ne pourra pas faire l’aventure en compagnie de sa fiancée Urška Žigart, également cycliste professionnelle, non retenue dans la liste qui a été dévoilée ce lundi. Le double vainqueur du Tour de France a exprimé son mécontentement vis-à-vis de cette décision.

Alors que la liste slovène pour l’épreuve de cyclisme des Jeux Olympiques de Paris était dévoilée ce lundi, Tadej Pogacar a appris une bonne, et une mauvaise nouvelle. Si le coureur de 25 ans y figure bien, lui qui y était pressenti, le nom de sa fiancée, Urška Žigart, n’y est pas inscrit. Une grosse déception pour celui qui compte notamment à son palmarès les Tour de France 2020 et 2021, ainsi que le Tour d’Italie 2024, qu’il a remporté le 26 mai dernier. Sur les réseaux sociaux, le cycliste de 25 ans a fulminé face à cette décision.

Tour de France : Pogacar furieux, il balance sur Jumbo et Vingegaard ! https://t.co/OdG7UtvAur pic.twitter.com/P5aLo9F3Eh — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

« Je suis vraiment dégoûté »

Dans sa story Instagram, Tadej Pogacar a réagi à la non sélection de sa fiancée. Le texte inscrit au premier plan d’une photo sur laquelle on voit Urška Žigart pédaler est sans équivoque : « Je suis vraiment dégoûté. Urška est double championne nationale et la meilleure coureuse slovène du WorldTour, mais n’a pas été sélectionnée pour les Jeux. Je n’ai pas les mots. » a lâché celui qui évolue avec le Team Emirates, visiblement très déçu de ne pas faire le voyage à Paris en compagnie de sa bien aimée.

« Toujours fier de toi »

Tadej Pogacar a également eu un message de soutien pour Urška Žigart. Sous son premier commentaire, le natif de Klanec a tenu à adresser un message réconfortant pour sa compagne : « Toujours fier de toi » Si Tadej Pogacar aura l’occasion de défendre les colleurs de son pays cet été, sa fiancée devra attendre les Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles pour espérer faire de même.