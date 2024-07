Alaphilippe a frôlé la catastrophe !

Alexis Brunet

On sait désormais qui seront les quatre coureurs qui représenteront la France lors de la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s’agit de Kévin Vauquelin, Valentin Madouas, Christophe Laporte et Julian Alaphilippe. Mais comme l’a expliqué Thomas Voeckler, le dernier cité aurait très bien pu ne pas faire partie de l’aventure à un certain moment.

Les Jeux Olympiques de Paris arrivent à grands pas et les sélectionneurs commencent donc à dévoiler leur liste. C’est notamment le cas du sélectionneur de l’équipe de France de cyclisme, Thomas Voeckler, qui a annoncé dernièrement le nom des quatre coureurs qui feront partie de l’aventure. Ce dernier a décidé de faire appel à Kévin Vauquelin, Valentin Madouas, Christophe Laporte et Julian Alaphilippe.

« Mon choix, j’ai mis des mois à le faire »

Au micro d’Eurosport, Thomas Voeckler s’est exprimé sur son choix. Le sélectionneur de l’équipe de France a notamment affirmé qu’il avait mis très longtemps avant de finalement choisir ces quatre coureurs. « Mon choix, j’ai mis des mois à le faire. C’est normal, je pense, c’est un casse-tête que quatre places. Il y a des déçus, ça m’a fait mal au cœur pour certains coureurs qui méritaient d’y être. En premier lieu, tout le monde me parle de Benoît Cosnefroy qui n’y ait pas. C’est vrai, j’aurais aimé qu’il y soit. Il a fallu que je fasse des choix, tout simplement. »

Alaphilippe n’est pas passé loin de ne pas être aux JO

Véritable star du cyclisme français, Julian Alaphilippe sera donc bien aux JO de Paris. Pourtant, à un certain moment, le coureur de 32 ans n’était pas dans la liste de Thomas Voeckler. « Au moment du championnat de France, Paul Lapeira était dans la sélection. Au moment du Tour de Romandie, Dorian Godon, double vainqueur, magnifique double vainqueur d’étapes, il était dans la sélection, Julian Alaphilippe avant le Tour d’Italie, ça fait de la peine, il n’est pas dedans, il ne retrouve pas son niveau. Et puis après le Tour d’Italie, moi je n’avais rien dit du tout, mais j’entendais partout qu’il était sûr d’aller aux JO alors que ce n’était pas le cas. »