Tour de France : Le véritable objectif de Vingegaard…

Dimanche lors de l’étape traversant les Pyrénées Ariégoise, la stratégie des Visma-Lease A Bike est apparue difficilement lisible, jusqu’à l’attaque de Vingegaard dans la Plateau de Beille emmenant Pogacar dans sa roue pour se faire logiquement déposer dans le final. A moins d’imaginer que le véritable objectif n’était pas le maillot jaune. Analyse.

Dimanche, à l’occasion de l’étape arrivant au Plateau de Beille, l’équipe Visma-Lease A Bike a opté pour une tactique plutôt étonnante. Alors que le Danois est apparu en retrait par rapport à Pogacar la veille lors de la montée au Pla d’Adet, l’équipe hollandaise a assumé tout le poids de la course dans les Pyrénées Ariégeoises, menant tout au long de l’étape, Matteo Jorgenson menant un gros train dans la dernière ascension avant l’attaque à dix kilomètres de l’arrivée de Vingegaard, qui a ensuite roulé avec Pogacar tranquillement positionné dans sa roue pendant plusieurs kilomètres, avant de se faire logiquement et inexorablement sortir par le Slovène.

Pourquoi Vingegaard a emmené Pogacar dans le Plateau de Beille ?

Cette stratégie interpelle. Elle n’avait aucun sens dans l’optique de la conquête du maillot jaune puisque les Visma-Lease A Bike n’ont fait que dérouler le tapis rouge à Pogacar en menant comme ça toute l’étape, jusqu’à la situation absurde de voir le Danois rouler pour le Slovène dans la montée du plateau de Beille, d’autant que ce dernier ne montrait aucun signe de faiblesse. Une attitude incompréhensible si l’objectif était de lui reprendre du temps.

Vingegaard a surtout couru pour éloigner Evenepoel

Seulement le véritable objectif était peut-être ailleurs. En effet, en rendant la course très difficile puis en menant un train élevé dans la dernière montée, les Visma-Lease A Bike et Jonas Vingegaard cherchaient peut-être surtout à prendre du temps à… Remco Evenepoel et donc à sécuriser la deuxième place du podium. En clair, Jonas Vingegaard pourrait bien avoir admis la supériorité de Tadej Pogacar et courir désormais contre Evenepoel afin d’assurer sa deuxième place. Et sous cette angle de vue, la stratégie des Visma-Lease A Bike est non seulement lisible mais efficace puisque le leader de la Soudal-Quickstep a perdu 1'43’’ sur le Danois à l’arrivée au Plateau de Beille. Voilà qui permettrait également de mieux comprendre la satisfaction exprimée par Vingegaard à l’arrivée : « Je ne peux pas être déçu, bien au contraire. L'équipe a roulé très fort aujourd'hui et j'ai été très fort dans la montée finale. J'ai probablement fait l’une des meilleures performances de ma vie et Tadej a été 1 minute plus rapide que moi. Félicitations à lui, il a montré aujourd'hui à quel point il est fort ».