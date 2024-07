Pogacar, Vingegaard… Scène surréaliste sur le Tour de France, une action en justice est menée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La 14e étape du Tour de France a été le théâtre d’une nouvelle incivilité de la part d’un spectateur, jetant des chips au visage de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard à environ deux kilomètres de l’arrivée à Pla d’Adet. Le syndicat des coureurs a annoncé ce samedi qu’une action en justice allait suivre.

S’il est resté sans conséquence, le geste fait tout de même parler après la 14e étape du Tour de France. À environ deux kilomètres de l’arrivée, Tadej Pogacar a été la cible d’un jet de chips de la part d’un spectateur lui mettant le paquet au visage, ce dernier récidivant quelques instants plus tard lors du passage de Jonas Vingegaard. Une scène improbable et dangereuse qui a déplu au Maillot Jaune, s’imposant quelques minutes plus tard. Jonas Vingegaard a quant à lui attend la fin de l’étape pour faire passer un message.

Quelques secondes après Pogacar, c'est Vingegaard qui a eu le malheur de recevoir des chips, lancées par un spectateur, au visage...#TDF2024 #LesRP pic.twitter.com/gQlYInFDjz — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 13, 2024

« C'est un peu étrange »

« Il y a eu pas mal de huées et je ne sais pas si quelqu'un m'a jeté des chips. J'ai entendu dire qu'ils avaient jeté des chips aujourd'hui et je pense que c'est un peu étrange, mais je veux dire qu'il faut rester sur la route et encourager tout le monde, a tenu à rappeler Vingegaard auprès de RMC. Vous n'avez pas besoin de huer qui que ce soit. Je ne comprends pas pourquoi on va à une course de vélo et qu'on hue les gens, il suffit d'encourager tout le monde ».

L’affaire ne va pas s’arrêter là

Adam Hansen, président du CPA, a fait savoir après la 14e étape du Tour de France que le syndicat des coureurs allait intenter une action en justice « avec plaisir » contre le spectateur à l’origine du jet de chips. « C'est un manque de respect qui ne sera pas toléré », a-t-il fait savoir sur X.