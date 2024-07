Tour de France : Pogacar se venge de Vingegaard et jubile !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dépassé par Jonas Vingegaard mercredi, Tagej Pogacar a cette fois-ci pris le dessus sur son concurrent danois en remportant la 14e étape du Tour de France, creusant l’écart au classement général. S’il refuse de parler de « revanche », le Slovène savoure en tout cas cette victoire importante.

Trois jours après avoir été dominé par Jonas Vingegaard, réussissant à le battre au sprint au Lioran lors de la 11e étape, Tagej Pogacar a pris sa revanche ce samedi, s’imposant à Pla d'Adet pour la première arrivée au sommet de cette édition 2024 du Tour de France. Le Slovène frappe un gros coup et creuse l’écart au classement avec 1'57" d'avance sur le Danois, nouveau dauphin du maillot jaune.

Tour de France : Un hommage est rendu à une légende française ! https://t.co/nH8HUvcZfY pic.twitter.com/UAimfsEvVW — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

« C’était parfait »

« L’idée de base c’était d’arriver au sprint dans le final et de prendre quelques secondes et l’étape. J’ai attaqué avec l’instinct. On voulait gagner l’étape. Adam (Yates) a attaqué, Visma devait essayer de maintenir l’écart, et je me suis dit si j’arrive à faire la jonction avec Adam il va pouvoir m’aider un peu, a réagi Pogacar au micro d’Eurosport, rapporté par TotalVelo. C’était parfait, je voudrais remercier toute l’équipe, ils ont été incroyables. Cette victoire elle est pour mes coéquipiers. C’est une très bonne nouvelle. On va profiter pour garder ces bonnes jambes et essayer de maintenir cette position. »

« C'est un sentiment vraiment difficile à décrire »

Malgré cette victoire symbolique sur les autres prétendants, à commencer par Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar ne voit pas de revanche dans cette performance du jour. « Non, je n'aime pas trop le terme de revanche. Le cyclisme est un jeu. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Gagner une étape sur le Tour de France est forcément une grande victoire. Et c'est encore plus grand quand vous y parvenez avec le maillot jaune sur dos. C'est un sentiment vraiment difficile à décrire », ajoute-t-il, dans des propos relayés par L’Équipe.