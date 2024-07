Tour de France : Les UAE vont mettre la pagaille autour de Pogacar !

Alexandre Higounet

Dans un contexte où l’état-major de l’équipe UAE a réalisé qu’il serait très difficile de dominer Jonas Vingegaard en un contre un, une réorientation stratégique apparaît en cours autour de Tadej Pogacar, avec le passage à l’attaque des lieutenants Adam Yates et Joao Almeida pour multiplier les menaces autour de Vingegaard et dérouter l’équipe Visma-Lease A Bike. Analyse.

Comme analysé par le10sport.com ces dernières heures, l’étape de vendredi entre Agen et Pau a marqué un nouvel axe dans la stratégie du Team UAE. Consciente qu’il serait désormais très difficile de dominer Jonas Vingegaard dans le cadre d’un duel avec Tadej Pogacar, qui n’a pas réussi à créer un écart suffisant sur le Danois lors de la première moitié du Tour de France, l’équipe UAE pourrait en effet miser désormais sur une stratégie multi-leaders et multi-menaces, en sortant Joao Almeida et Adam Yates de leur rôle d’équipier pour les lancer dans la bataille pour le général, eux qui ont prouvé dans le passé qu’ils étaient en mesure de remporter un Grand Tour. La présence d’Adam Yates à l’avant dans un coup de bordure vendredi, dans l’idée de le replacer au général ou a minima de faire rouler les Visma-Lease A Bike, en a apporté un début de preuve.

Joao Almeida et Adam Yates vont passer à l’attaque

En clair, le plan pourrait être de lancer Adam Yates et Joao Almeida dans de grandes offensives au cours des prochaines étapes de montagne afin de mettre Jonas Vingegaard et son équipe sous haute pression, de les contraindre à courir derrière plusieurs lièvres. Non seulement cela sera de nature à les épuiser tant physiquement que mentalement, mais cela permettra aussi à Tadej Pogacar de rester plus calme dans les roues et de gérer ses efforts et son maillot jaune, lui qui pourrait commencer à ressentir un peu de fatigue après ses efforts du Giro. Ou comment défendre en attaquant… Tant qu’Adam Yates et Joao Almeida resteront dans les clous du général, il y a fort à parier que le Team UAE misera sur cette stratégie.

« On voulait mettre Adam (Yates) devant »

Les mots de Tadej Pogacar vendredi soir après l’étape laissent imaginer qu’un tel plan pourrait bien être sur la table. D’abord au micro de France Télévisions : « C’était une très belle étape, très rapide. On voulait mettre Adam devant et quand l’échappée est partie, il a saisi l’occasion, c’était parfait. On n’a pas eu d’énergie à dépenser avec cette configuration, donc c’était une bonne journée pour nous. Je pense que maintenant, on peut la jouer un peu plus calme. J’ai une bonne avance et je me sens très bien. On arrive sur la fin de la deuxième semaine et je me sens encore bien. Il ne faut pas non plus s’enflammer, il faut maintenir cette avance le plus longtemps possible. S’il y a des opportunités, j’essaierai bien sûr de les saisir, mais ce n’est plus à moi de faire la course et d’attaquer ». Puis dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je m'attendais à ce que l'étape soit animée après 100 kilomètres, mais elle s'est avérée nerveuse dès le départ. Nous avons eu la chance d'avoir Adam Yates à l'avant, ce qui nous a permis de prendre un peu de repos en tant qu'équipe. J'aime les étapes pyrénéennes à venir. Avant le Tour, je ne savais pas à quelles ascensions spécifiques nous allions nous attaquer, mais maintenant je les ai vérifiées et ce sont toutes des ascensions que je connais déjà et que j'aime. La façon dont nous avons couru ces trois derniers jours aura une incidence sur le déroulement de ces deux étapes, c’était dur tous les jours. Quoi qu'il en soit, le plus important est que nous soyons en bonne forme. C'est triste que Juan Ayuso ait dû se retirer de la course, mais ce n'est pas un si gros coup dur. Joao (Almeida) et Adam (Yates) volent en montagne ». Et il y a fort à parier qu’ils le montrent dès demain sur les pentes pyrénéennes.