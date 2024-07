Tour de France : «Il va avoir des soucis», la terrible annonce sur Pogacar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le Tour de France bat son plein et reste encore assez indécis concernant le classement général. Si Tadej Pogacar dispose d’un matelas confortable sur ses poursuivants, les grosses explications entre les favoris approchent à grands pas. Et pour Andy Schleck, la stratégie de course du Slovène pourrait lui jouer de mauvais tours.

Qui de Tadej Pogacar ou de Jonas Vingegaard remportera cette édition 2024 du Tour de France ? Pour l’instant, le Slovène dispose d’une minute et quatorze secondes d’avance sur le vainqueur des deux dernières éditions. Cependant, la victoire du Danois lors de la 11ème étape ce mercredi démontre que le leader de la Visma Lease a Bike retrouve des forces, lui qui est arrivé diminué sur cette Grande Boucle.

Vingegaard monte en puissance

Ainsi, Jonas Vingegaard devrait continuer de monter en puissance. Quant à Tadej Pogacar, ce dernier a-t-il montré des (légers) signaux de faiblesse en concédant la victoire d’étape à son grand rival mercredi ? Possible. Interrogé par le Parisien, l’ancien vainqueur du Tour de France 2010 Andy Schleck a affirmé que le style de course du Slovène pourrait l’handicaper sur les trois semaines.

« Je ne comprends pas trop la tactique de Pogacar »

« Je pense que Vingegaard va être plus fort dans les Pyrénées », a d’abord affirmé Andy Schleck. « Son équipe n’a pas de stress, elle aura plusieurs opportunités en fin de Tour. Je ne comprends pas trop la tactique de Pogacar. Sur l’étape du Lioran, ce n’était pas à lui de faire la course et d’attaquer car il avait 1′15′' d’avance. Il aurait dû suivre et défendre. S’il continue à courir aussi offensivement, il va avoir des soucis. On prend toujours un coup au moral quand un coureur revient sur nous. Remco Evenepoel, lui, court intelligemment. Il gère son effort. Il perd 25′' sur les attaques mais à l’arrivée il a toujours 25′' de retard. Les cols des Pyrénées peuvent lui convenir car il n’aime pas les changements de rythme. Mais les deux autres sont plus forts ».