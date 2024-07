Tour de France : Il l’annonce, Vingegaard réserve un mauvais coup à Pogacar

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Tous deux grands favoris de ce Tour de France 2024, Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) vont se disputer un duel palpitant ce samedi lors de la 14ème étape de la Grande Boucle. De son côté, Andy Schleck affirme préférer le style de course du Slovène, mais voit le Danois légèrement plus fort.

Nul doute que le Tour de France réserve encore son lot de surprises. A l’issue de la 13ème étape disputée par les coureurs ce vendredi, Tadej Pogacar est bien vêtu du maillot jaune avec une minute et six secondes d’avance sur Remco Evenepoel, et une minute et quatorze secondes d’avance sur Jonas Vingegaard. Ce samedi, entre Pau et Saint-Lary-Soulan, les favoris à la victoire finale vont se disputer la première grande étape pyrénéenne de cette édition 2024 de la Grande Boucle.

Tour de France : Le clan Vingegaard envoie un message à Pogacar ! https://t.co/ZzE0HhPdDV pic.twitter.com/CDadLCBbpM — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Vingegaard revient en force

Si le Slovène a pour le moment donné la meilleure impression en montagne, la victoire de Jonas Vingegaard mercredi lors de la 11ème étape a rappelé que le Danois restait en grande forme. « Maintenant on peut tous dire que (Vingeaard) est en grande forme, il m’a bien battu. Je me sentais bien (dans le Pas de Peyrol), j’ai essayé d’attaquer. Mais Jonas a été vraiment très fort dans la seconde ascension (le col du Perthus). J’ai peut-être dépensé trop d’énergie avant le départ de la deuxième ascension », lâchait Tadej Pogacar mercredi.

« Le meilleur pour moi c’est Pogacar »

Interrogé par le Parisien, le vainqueur de l’édition 2010 du Tour, Andy Schleck s’est livré sans détour sur ce duel à venir entre Pogacar et Vingegaard : « Le meilleur pour moi c’est Pogacar. Il a gagné le Tour de France, le Tour d’Italie, Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, le Tour de Lombardie… Il peut tout gagner, même Paris-Roubaix. Il est celui qui fait rêver le monde du cyclisme. Mais je pense que c’est Vingegaard qui remportera le plus de Tour de France », a ainsi confié le Luxembourgeois.