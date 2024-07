Tour de France : Pogacar menacé, Vingegaard «arrive en force» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour le moment, Tadej Pogacar semble maîtriser son sujet sur ce Tour de France 2024, lui qui possède actuellement plus d’une minute d’avance sur ses deux grands rivaux Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Mais pour l’ancien vainqueur de la Grande Boucle Andy Schleck, le Danois reste le grand favori pour la victoire finale.

Le plus dur va commencer. Ce samedi, les coureurs du Tour de France vont entamer leur parcours pyrénéen avec la 14ème étape de la Grande Boucle reliant Pau à Saint-Lary-Soulant. Une étape de haute montagne qui devrait marquer le début de la bataille finale entre les grands favoris à la victoire finale que sont Tadej Pogacar (UAE Emirates), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), et Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

Pogacar en maîtrise sur ce début de Tour

Pour le moment, le champion slovène a fait la meilleure impression, et se trouve assez logiquement en tête du classement général. Le maillot jaune devance actuellement Remco Evenepoel d’une minute et six secondes, et Jonas Vingegaard d’une minute et quatorze secondes. Suffisant pour ne jamais être rattrapé pour Tadej Pogacar ? Pas sûr à en croire la légende Andy Schleck. Auprès du Parisien, le Luxembourgeois, vainqueur du Tour en 2010, a affirmé que le Danois de la Visma Lease a Bike allait prendre l’ascendant au cours de la troisième semaine.

« Pour moi, Vingegaard va gagner »

« Pour le moment, on voit ce que l’on espérait voir. Remco Evenepoel est dans la meilleure forme de sa vie mais on va entrer dans la haute montagne, qui lui convient moins. Tadej Pogacar commence à stagner un peu même s’il est toujours super fort. Et Jonas Vingegaard arrive en force », a analysé Andy Schleck. « On se doutait qu’il allait perdre du temps au début. Je pense qu’il va suivre dans les Pyrénées et qu’il fera la différence en troisième semaine, notamment dans le contre-la-montre du dernier jour (entre Monaco et Nice). Ils vont finir un, deux, et trois. Pour moi, Vingegaard va gagner et Evenepoel sera assez loin des deux autres ».