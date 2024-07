Tour de France : L’équipe UAE passe au plan B pour Pogacar…

Alexandre Higounet

A l’occasion de cette 13ème étape entre Agen et Pau, marquée par de nombreuses bordures, l’équipe UAE a activé son plan B, probablement lié au constat que Tadej Pogacar ne serait pas en mesure de battre Jonas Vingegaard en homme à homme. Si ce coup-ci, l’opération n’a pas fonctionné jusqu’au bout, elle tend à indiquer qu’une nouvelle stratégie est bel et bien ouverte chez UAE... Analyse.

Au fil des heures et des jours, il se confirme que l’étape du Lioran en Auvergne a marqué un tournant dans l’histoire de ce Tour de France 2024. En tentant une nouvelle fois de distancer Vingegaard au classement général avant sa montée en puissance attendue en troisième semaine, et constatant qu’il n’y parvenait pas, le Danois étant revenu sur lui au gré des kilomètres avant de le battre au sprint, Tadej Pogacar a réalisé qu’il ne parviendrait pas à dominer son rival en un contre un, au point que sa victoire finale à Nice devenait de plus en plus incertaine.

Le clan Pogacar a compris qu’en duel, ce serait compliqué de battre Vingegaard…

Au sein du Team UAE, on en a rapidement fait le constat, à l’image de ce qu’a déclaré le directeur sportif Matxin Fernandez après l’étape auvergnate, comme relayé par cyclismactu.net : « Ce n’est pas une guerre. Nous avions une tactique, nous avions ce plan, avec une attaque pour défendre notre maillot jaune, ce n’était pas une surprise, c’était normal. C’était une étape parfaite pour Tadej, il se sent vraiment bien et nous avons mis notre plan en place, Nils Politt, Tim Wellens, Pavel Sivakov et Marc Soler, et enfin, Adam Yates avant l’attaque. Il a réussi à distancer Jonas, mais Jonas a bien récupéré, il est revenu, même si Tadej a pris les bonifications. Au final, Vingegaard a réussi à battre Tadej au sprint, donc bravo à lui. Aujourd’hui, Jonas a été meilleur dans le final mais la bataille continue. Pour la victoire finale ce sera certainement encore les deux coureurs (Pogacar-Vingegaard) des quatre dernières années qui continueront de se battre ».

Le Team UAE passe au plan B multi-leaders…

Conscient qu’il deviendrait de plus en plus difficile de battre Jonas Vingegaard dans le cadre d’un duel, l’état-major du Team UAE est visiblement passé au plan B, celui évoqué par le10sport.com depuis de longs mois, à savoir une stratégie à plusieurs leaders visant à multiplier la menace pour le Danois, profitant en cela de l’équipe XXL bâtie pour le Tour. C’est à l’aune de cette hypothèse qu’il faut comprendre l’attaque menée dans les bordures aujourd’hui lors de la 13ème étape arrivant à Pau, Adam Yates ayant été placé dans un gros groupe à l’avant, dans l’idée de le replacer au général, ce qui a obligé les Visma-Lease A Bike à un gros travail pour revenir. Nul doute que de telles offensives se reproduiront à l’avenir, que ce soit avec Adam Yates ou Joao Almeida, afin d’attaquer Vingegaard à trois. Et de sortir du cadre d’un simple duel.