Tour de France : Un Français bientôt dans la légende ?

Jean de Teyssière

Enfin une arrivée à Pau ! Les Palois étaient sevrés d’arrivées depuis 2018. Entre temps, le Tour de France ne faisait que passer, ou débutait. Pau fait pourtant partie des villes historiques de la Grande Boucle et accueillera le passage des cyclistes pour la 75ème fois de son histoire, la troisième ville en France derrière Paris et Bordeaux. En 2018, Arnaud Démare avait remporté l’étape et s’il réitère l’exploit il rentrera dans un cercle très fermé.

En 2018, Arnaud Démare exulte : il remporte la 18ème étape du Tour de France ! Entre Trie-sur-Baïse et Pau, le coureur français de Groupama-FDJ passe la ligne d’arrivée le premier dans la cité royale. Avant la 13ème étape de ce vendredi, il est le dernier coureur à avoir remporté une étape à Pau.

Un troisième Tour de France pour Hinault grâce à Pau

L’une des victoires françaises les plus marquantes sur le Tour de France à Pau reste celle de Bernard Hinault en 1981. Déjà vainqueur à deux reprises de la Grande Boucle, le dernier vainqueur français du Tour de France remporte la 6ème étape, le contre-la-montre à Pau et par la même occasion le maillot jaune. Tunique qu’il ne quittera plus jusqu’à Paris, lui permettant de gagner son 3ème Tour de France. Deux autres suivront, en 1982 et 1986.

Alaphilippe, roi de Pau en 2019

Si Pau n’a plus accueilli d’arrivée d’étape depuis 2018, elle sera le théâtre du contre-la-montre, remporté par Julian Alaphilippe. Maillot jaune depuis 5 étapes, Julian Alaphilippe conservera sa tunique à l’issue d’une prestation majuscule, finissant premier devant Geraint Thomas, alors deuxième du général.

Deux vainqueurs à Pau ? Un cercle très fermé

Si d’aventure Arnaud Démare remporte l’étape du jour à Pau, il sera alors vainqueur par deux fois dans la ville béarnaise. Jeudi, le Français est arrivé troisième à Villeneuve-sur-Lot – avant d’être déclassé – et pourrait bien être la bonne surprise de l’étape du jour. En cas de victoire, il rejoindra Fiorenzo Magni (1949, 1953), Eddy Pauwels (1961, 1962), Bernard Hinault (1979, 1981) et Pierrick Frédigo (2010, 2012) au palmarès des cyclistes vainqueurs à deux reprises à Pau.