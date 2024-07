Tour de France : Chute spectaculaire, «ça donne un gros carnage»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La 13e étape du Tour de France entre Agen et Pau a été marquée par une grosse chute à 600 mètres de la ligne après un accrochage entre Amaury Capiot (Arkéa - B&B Hotels) et Maxim Van Gils (Lotto-Dstny), de quoi empêcher Arnaud De Lie (Lotto Dstny) de participer au sprint. Ce dernier ne cachait pas sa colère après cette grosse frayeur.

Remportée par Jasper Philipsen, la 13e étape du Tour de France a été marquée par une chute importante dans le dernier kilomètre. Maxim Van Gils, dans sa volonté de remonter son leader Arnaud De Lie, a percuté Amaury Capiot et entraîné d’autres coureurs dans sa chute. Le champion de Belgique l’avait mauvaise après avoir passé la ligne d’arrivée à la 77e place, lui qui était pourtant bien lancé mais qui n’a pas pu sprinter. De Lie réclame aujourd’hui des sanctions.

#TDF2024 | 🫣 On revoit l'importante chute qui a eu lieu à quelques encablures de la ligne d'arrivée. pic.twitter.com/RBQpk8x1te — francetvsport (@francetvsport) July 12, 2024

« C’est chaque fois pareil et l’UCI ne fait rien »

« Tant qu’ils ne disqualifieront pas les gens qui regardent derrière tout le temps, ça ne peut pas aller, a lâché Arnaud De Lie au micro de la RTBF, rapporté par CyclismActu. C’est simple, maintenant, c’est la mode de regarder derrière soi. Il y en a encore un qui fait la faute et ça donne un gros carnage. On peut juste lui dire merci. Il y a un coureur qui fait la faute, qui regarde derrière lui et il fait une vague. Je ne sais pas qui il touche. Je ne tombe pas, je suis déjà très content. Mais c’est chaque fois pareil et l’UCI ne fait rien ».

« C'est frustrant d'avoir été ralenti par la chute »

« Je suis déjà content de ne pas être tombé, le Tour de France aurait pu s'arrêter aujourd'hui, a ajouté le Belge auprès de L’Équipe. J'étais très bien aujourd'hui, c'est frustrant d'avoir été ralenti par la chute mais je suis content d'arriver sans séquelles. »