Cyclisme : «C’est fini» pour Alaphilippe

Arnaud De Kanel

Le calvaire continue pour Julian Alaphilippe. Deux courses et deux abandons sur chute pour le coureur de la Soudal Quick-Step, tombé lors des Strade Bianche remportées facilement par le phénomène Tadej Pogacar. Jérôme Pineau se montre pessimiste pour la suite de la carrière du Français, estimant qu'il ne gagnera plus jamais de classiques et de Mondiaux.

Julian Alaphilippe est dans l'œil du cyclone. Après les mots durs de son patron Patrick Lefévère à son encontre, Jérôme Pineau n'a pas mâché ses mots sur le niveau du Français. « Depuis sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège (en avril 2022), Alaphilippe ne met plus un pied devant l’autre, il n’y est plus sportivement. Il a enchaîné les chutes et les incidents. Il n’arrive plus à tenir sur son vélo, il n’est plus dans le coup et n’y est plus physiquement. Lefevere ne parle pas pour rien. (...) Alaphilippe s’est tué tout seul. Il a eu une grosse chute mais depuis il n’a pas fait les efforts nécessaires pour revenir au niveau où il était », a estimé l'ancien patron de la formation B & B Hotels-KTM sur RMC . Si Fred Weis et David Douillet ont tenté de défendre Alaphilippe, Pineau lui n'en démord pas : le Français ne reviendra jamais à son meilleur niveau.

«Je ne sais pas si Lefevere a tué Alaphilippe, mais il l’a achevé»

« C’est scandaleux de laver son linge sale en public. Je ne sais pas si Lefevere a tué Alaphilippe, mais il l’a achevé. L’attaquer sur sa vie personnelle ne va pas l’aider à aller mieux sur le vélo. Tu ne mets pas un coureur dans les bonnes conditions en agissant comme ça. Ce n’est pas bien », a confié Fred Weis dans Les Grandes Gueules du Sport, avant que David Douillet critique à son tour les méthodes de Patrick Lefévère. « Ce n’est pas très intelligent de balancer ce genre de choses sur la place publique. Pour un patron d’équipe, c’est une erreur majeure de management, il ne récupérera jamais son athlète. C’est une rupture de confiance. Tu ne dois pas crucifier ton athlète sur la place publique. » Jérôme Pineau pense que Julian Alaphilippe ne remportera plus de courses majeures.

