Cyclisme - Mercato : Lenny Martinez partant, c’est déjà réglé ?

Alexandre Higounet

Depuis quelques jours, le départ probable de Lenny Martinez en fin de saison, lui dont le contrat avec la Groupama-FDJ prend fin l’hiver prochain, est évoqué avec insistance dans les médias. Invité sur RMC Marc Madiot, le manager général de l’équipe française, a été interrogé sur le sujet. Décryptage.

Depuis une dizaine de jours, des informations insistantes circulent en France et en Italie autour d’un départ possible de Lenny Martinez en fin de saison, le grand espoir de la Groupama-FDJ arrivant en fin de contrat l’hiver prochain et suscitant aujourd’hui la convoitise des plus grandes équipes, à commencer par la Bahrain-Victorious, qui lui aurait déjà évoqué les termes d’un bail de trois ou quatre ans.

« Cela devient compliqué pour nous »

Ces dernières heures, à l’occasion de son passage sur les ondes de RMC pour l’émission Les Grandes Gueules du Sport , Marc Madiot, le manager général de la Groupama-FDJ, a été interrogé sur le sujet. Dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Madiot a notamment affirmé : « Le règlement sportif actuellement en vigueur dans le cyclisme dit qu'on n'a pas le droit de s'exprimer sur les coureurs français avant le 1er août. On revient le 1er août Marc ? Oui, on revient le 1er août (…) Nous avons des moyens intéressants à la Groupama-FDJ, mais nous ne sommes pas dans la même situation que certains partenaires, sponsors ou États qui sévissent aujourd'hui dans le cyclisme. Et puis on a des lois françaises qui nous protègent socialement et de manière cohérente, avec les charges, la sécurité sociale, les bulletins de salaires et autres, sauf que lorsqu'on se retrouve face à des gens qui sont des travailleurs indépendants et des adversaires qui ont des budgets quasiment illimités, ça devient compliqué pour nous ».

Madiot s’est-il fait une raison ?

Quand bien même Marc Madiot ne parle pas en détail du dossier Lenny Martinez, il est permis malgré tout de déduire de ses propos l’hypothèse forte que le départ du grimpeur français est plus ou moins intégré au sein de l’équipe française, qu'il apparaît presque inévitable. En effet, le fait que Madiot refuse de s’exprimer alors qu’il s’agit de l’un de ses coureurs, et qu’il a priori le droit d’indiquer son souhait de le prolonger, tend à confirmer que le sujet est devenu sensible. D’autre part, lorsqu’il poursuit en évoquant les déséquilibres financiers que doit subir son équipe comparativement aux grosses armadas internationales, il amène à penser qu’au sein de la Groupama-FDJ on a intégré qu'on n'avait plus les moyens de retenir Lenny Martinez.