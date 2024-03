Cyclisme - Mercato : La Groupama-FDJ hors-jeu pour Lenny Martinez ?

Alexandre Higounet

Alors que depuis quelques jours, plusieurs médias annoncent que Lenny Martinez pourrait quitter la Groupama-FDJ au terme de son contrat en fin de saison et que la Bahrain-Victorious est déjà bien avancée sur le dossier, faut-il en déduire que l’équipe de Marc Madiot est hors-jeu, qu’elle n’est plus en situation de prolonger son joyau ? Analyse.

Ces derniers jours, plusieurs informations ont filtré autour de l’avenir de Lenny Martinez, dont le début de saison très convaincant, après une Vuelta qui avait déjà marqué les esprits l’an dernier, et ce alors qu’il n’est âgé que de 20 ans, affole le mercato international. Selon les informations du quotidien Le Monde , confirmées et précisées par la Gazzetta Dello Sport , le grand espoir du cyclisme français, qui arrive en fin de contrat avec la Groupama-FDJ au terme de la saison, serait approché par plusieurs grandes équipes internationales, et notamment la Bahrain-Victorious, qui aurait déjà évoqué les termes d’un bail de trois ou quatre ans. Selon ces médias, Lenny Martinez serait sur le départ.

L’équipe de Marc Madiot a-t-elle encore une marge de manœuvre ?

A partir de là, une question s’impose : la Groupama-FDJ est-elle définitivement hors-jeu dans le dossier ? L’équipe de Marc Madiot est-elle encore en mesure de convaincre Lenny Martinez de prolonger ? De quelle marge de manœuvre dispose-t-elle aujourd’hui ? A l’analyse, l’équipe tricolore devrait a priori être encore en position de lutter, et ce pour plusieurs raisons.

Un signe que Lenny Martinez n’a peut-être pas renoncé à l’idée de prolonger...

D’une part, le fait que des informations sortent actuellement autour de contacts déjà avancés pris par des équipes internationales pour le grimpeur de la Groupama-FDJ n’est peut-être pas un si mauvais signe. L’hypothèse que ces informations aient pu être ébruitées dans l’idée d’inciter l’équipe française à solidifier sa position dans une éventuelle négociation de prolongation n’est pas à exclure. Auquel cas, cela tendrait à indiquer que du côté de Lenny Martinez, on est loin d’avoir renoncé à l’idée de prolonger. De plus, la Groupama-FDJ s’était montrée très raisonnable dans sa dernière campagne de recrutement, et il n’est pas compliqué d’imaginer qu’il s’agissait de garder une marge de manœuvre financière en vue des prolongations de Lenny Martinez et de Romain Grégoire. Enfin, sportivement, l’équipe démontre depuis plusieurs années qu’elle est taillée pour porter des leaders au plus haut niveau. Lenny Martinez pourrait donc tout à fait y trouver les conditions de son épanouissement. A l’analyse, la partie n’est donc peut-être pas perdue pour Marc Madiot et ses équipes.