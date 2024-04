Cyclisme : Pogacar néglige-t-il la menace Van der Poel à Liège ?

Alexandre Higounet

A quelques jours du départ de Liège Bastogne Liège, Tadej Pogacar, qui survole toutes les courses auxquelles il participe depuis le début de saison et qui peaufine sa préparation avant le Tour d’Italie, ne paraît pas s’inquiéter de l’adversité représentée par Mathieu Van der Poel. Et cela pourrait lui jouer des tours.

A l’occasion d’un communiqué du Team UAE, Tadej Pogacar, qui réalise un début de saison exceptionnel, au cours duquel il a notamment survolé les Strade Bianche ou le Tour de Catalogne, et qui passe par Liège-Bastogne-Liège ce dimanche avant d’entamer la dernière phase de sa préparation pour le Tour d’Italie, a affiché une grande sérénité avant le départ de la Doyenne.

Cyclisme : Doublé Giro-Tour ? Il se met en travers de Pogacar https://t.co/w21IlGb822 pic.twitter.com/htb1RIYo06 — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

« L’équipe est très forte et nous aurons des options »

Dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Pogacar a notamment affirmé : « Liège est une de mes courses préférées et aussi une des plus dures, donc c'est toujours agréable d'y retourner. Depuis la Catalogne, j'ai passé du temps en altitude avec certains coéquipiers et nous avons bien progressé ensemble en vue du Giro. Pour ces courses ardennaises nous avons une équipe très dynamique. La forme est bonne et je pense que je peux bien faire mais dans l’ensemble, l’équipe est très forte et nous aurons des options, ce qui est toujours un avantage. Je suis ravi de pouvoir à nouveau épingler un dossard dimanche ».

Pogacar n’évoque pas Mathieu Van der Poel…

Dans les mots du champion slovène, au-delà de la sérénité et de la confiance qui en ressortent, un élément interpelle tout de même un peu : à aucun moment Pogacar n’évoque l’adversité, et plus particulièrement Mathieu Van der Poel. Comme si le champion du monde hollandais ne rentrait pas dans l’équation pour la victoire à Liège, comme s’il n’était pas vu comme une véritable menace par le double vainqueur du Tour de France… Si cela venait à se confirmer, cela pourrait placer Mathieu Van der Poel dans une position idéale en vue de la course dimanche. A fortiori s’il a fait exprès de gérer ses efforts à l’Amstel, comme certains le supposent, afin de garder un maximum de jus pour Liège.