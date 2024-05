Cyclisme - Giro : Ce signe fort qu’attend Alaphilippe

Alexandre Higounet

Depuis le début du Tour d’Italie, Julian Alaphilippe apporte des signes encourageants sur son niveau de forme, mais il lui en manque encore un peu pour s’installer de nouveau au top. Et dans cette quête, il apparaît clair que le double champion du monde a besoin d’un signal fort qu’il va dans le bon sens. Explication.

Depuis le départ du Tour d’Italie, Julian Alaphilippe a lancé deux véritables offensives pour aller chercher une victoire d’étape. Jeudi, lors de la sixième étape arrivant à Rapolano Terme, le double champion du monde a frôlé la victoire, étant juste dominé à l’arrivée par le coureur espagnol Pelayo Sanchez, après avoir passé la course devant sur un parcours exigeant, un mini Stade Bianche. Dimanche, Alaphilippe semblait encore avoir les jambes, mais il a probablement attaqué trop tôt, s’épuisant devant avec Ewen Costiou d’Arkea-Samsic, alors qu’il paraissait en mesure de jouer la victoire dans la dernière ascension.

« Cette deuxième place était dure, mais j’ai relativisé depuis »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , le double champion du monde est revenu sur ces deux épisodes : « Sur les Strade Bianche, c’était une grosse journée, difficile à contrôler car c’est parti à fond et jusqu’à l’arrivée. J’avais en tête la victoire d’étape, mais je peux refaire la course cinquante fois, il a été malin, plus frais et plus fort. C’était peut-être à moi aussi de jouer un peu plus avec lui, de retarder mon sprint. Sur le moment, cette deuxième place était dure, mais j’ai relativisé depuis : je me sentais bien et j’ai pesé sur la course. A Naples, cela aurait peut-être été différent si j’avais essayé dans la dernière ascension avec Narvaez, mais j’étais bien positionné quand j’ai attaqué. Dans les pourcentages très raides, je sentais que je pouvais faire la différence ».

Alaphilippe n'a pas encore retrouvé son top niveau