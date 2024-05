Tour de France : Une porte reste ouverte pour Alaphilippe…

Alexandre Higounet

En début de semaine, Patrick Lefévère a fait le point sur l’approche du Tour de France, évoquant l’état de forme de Remco Evenepoel ainsi que l’équipe appelée à l’entourer. Et tout laisse à penser qu’une porte reste ouverte pour Julian Alaphilippe s’il décidait de se mettre au service du champion belge en juillet.

Ces dernières heures, Patrick Lefévère, le patron de la formation Soudal-Quickstep, a donné des éléments rassurants quant à l’état de forme de Remco Evenepoel et à sa capacité à arriver au départ du Tour de France au maximum de ses possibilités. Lefévère a notamment affirmé dans des propos rapportés par le site du Het Nieuwsblad : « Sa fracture de l'omoplate lui provoque actuellement des raideurs en position contre-la-montre, mais ce n'est qu'une question de jours. Il y aura un chrono individuel sur le Critérium du Dauphiné le 5 juin, et il n’y a aucune raison de penser que Remco ne pourrait pas y atteindre son meilleur niveau ».

« Personne n’est assuré d’une sélection »

Dans la foulée, le boss de la Soudal-Quickstep a livré quelques clés aux médias flamands au sujet de l’équipe qui épaulera Remco Evenepoel dans sa quête du maillot jaune sur les routes du Tour en juillet : « Ce n'est un secret pour personne : les coureurs actuellement en stage avec Remco ont de bonnes chances de participer au Tour (Mikel Landa, Ilan Van Wilder, Yves Lampaert, Casper Pedersen et Gianni Moscon, plus Louis Vervaeke, absent du stage pour cause de paternité récente). Mattia Cattaneo ? C'était un membre à part de l'équipe du Tour, mais il est en difficulté depuis quelques mois. Il a d'abord eu le Covid, puis il a désormais des problèmes de glande thyroïde. C'est dommage, et il ne sera malheureusement pas là sur le Tour ». Pour autant, Lefévère a tenu à garder toutes les options ouvertes : « Personne n'est assuré d'une sélection pour le moment, à part le leader Evenepoel. La procédure est la même depuis quelques années : nous avons établi une longue liste de douze coureurs que nous réduirons à huit. Et comme toujours, le huitième nom sera le plus difficile à donner et ce ne sera pas différent cette année ».

Une porte laissée ouverte pour Alaphilippe au cas où ?

Si l’on suit le raisonnement de Lefévère, sept coureurs sont pour l’instant pressentis pour le Tour (Evenepoel et les six précités). Il reste donc a priori une place libre, sans compter un éventuel changement parmi les sept, comme le boss de la Soudal-Quickstep l’a indiqué. Tout cela laisse donc la porte à un changement de dernière minute pour Julian Alaphilippe, dont Evenepoel n’a pas fait mystère qu’il espérait l’avoir à ses côtés en juillet. Au sein de la Soudal-Quickstep, on pourrait donc ne pas totalement avoir renoncé à l’idée de convaincre le double champion du monde.