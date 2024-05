Tour de France : Pogacar-Vingegaard-Roglic-Evenepoel, le retour !

Alexandre Higounet

Avec la très grosse chute intervenue au Tour du Pays Basque, mettant sérieusement à terre Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, le choc des titans (Vingegaard-Pogacar-Roglic-Evenepoel) programmé pour le Tour de France 2024 apparaissait compromis. Au final, il devrait bien avoir lieu, avec éventuellement un cinquième invité en la personne d’Egan Bernal.

Alors qu’il y a encore quinze jours, on imaginait que le Tour de France 2024 allait finalement se résumer à un duel entre Tadej Pogacar et Primoz Roglic, avec derrière eux les armadas Team UAE et Bora-Hansgrohe, il n’en sera rien au final.

Tour de France : Le retour de Vingegaard bouleverse la donne ! https://t.co/0tnLzRWGn2 pic.twitter.com/U8skKYTNJp — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

« Je ferai tout ce que je peux pour être en pleine forme au départ »

En effet, Jonas Vingegaard paraît bel et bien parti pour prendre le départ du Tour tant il se remet vite de sa grave chute au Tour du Pays Basque. Merijn Zeeman, le directeur sportif de la Visma-Lease A Bike avait d’abord affirmé en fin de semaine dernière, comme rapporté par cyclismactu.net : « Gagner le Tour sera difficile pour Jonas (Vingegaard), mais ce n'est certainement pas impossible. Il s'occupe chaque jour de sa rééducation sous la supervision de notre personnel médical et de nos physiothérapeutes. Nous garderons certainement ouverte la possibilité qu'il soit présent au départ du Tour de France à Florence. Jonas est extrêmement talentueux et nous savons qu’il récupère également extrêmement rapidement. Chaque semaine, nous faisons le point. Le staff médical ne peut pas dire grand-chose pour le moment sur le programme qu'il pourra suivre dans la période à venir. Nous devons attendre et voir, mais nous avons certainement encore l’espoir qu’il puisse défendre son titre sur le Tour. Le Dauphiné arrive trop tôt pour Jonas, mais cela n'a jamais été une véritable option après sa lourde chute. Bien sûr, nous verrons comment Jonas se porte réellement à l’approche du Tour. Nous gardons toutes les options ouvertes ». Ces dernières heures, Vingegaard a lui-même confirmé la tendance dans des propos rapportés par le quotidien Het Laatste Nieuws : « C'est formidable de pouvoir enfin faire du vélo dehors normalement. J'ai hâte de passer aux prochaines étapes. Je me sens bien, ça va un peu mieux chaque jour. Bien sûr, certaines choses doivent encore être un peu mieux guéries, mais ça va de mieux en mieux. J'espère évidemment être au départ. Nous ne savons pas à quelle vitesse je serai en forme ni comment se déroulera la récupération, mais je ferai tout ce que je peux pour être en pleine forme au départ ».

Outre Vingegaard, Evenepoel optimiste en vue du Tour de France