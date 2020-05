Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions sur l’intérêt de la Juve pour Arthur !

Publié le 10 mai 2020 à 7h00 par H.G.

Annoncé dans le viseur de la Juventus, Arthur Melo pourrait être conduit à quitter le FC Barcelone cet été alors que Miralem Pjanic ferait le chemin inverse. Et un homme au sein des Bianconeri serait responsable de cette éventuelle venue du milieu brésilien.

L’avenir d’Arthur Melo au FC Barcelone s’écrit en pointillés ces derniers temps. Bien qu’il soit l’un des éléments les plus prometteurs du club catalan et qu’il soit petit à petit monté en puissance depuis son arrivé à l’été 2018 en provenance de Grêmio, le milieu brésilien de 23 ans pourrait déjà quitter les Blaugrana au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts pour rejoindre la Juventus. Le Barça travaillerait en effet avec la Vieille Dame sur un échange entre son milieu brésilien et Miralem Pjanic, dont le profil serait très apprécié par les dirigeants barcelonais et avec lequel un accord aurait d’ores et déjà été trouvé. Pour que l’opération arrive à son terme, la Juventus devra maintenant s’atteler à convaincre Arthur Melo de la rejoindre, lui qui a dernièrement fait savoir qu’il n’avait aucune envie de quitter le FC Barcelone dès maintenant. Et si les champions en titre de Serie A se montreraient si insistants avec le Brésilien, ce serait notamment parce que leur entraîneur ferait partie de ses grands admirateurs.

Sarri aurait réclamé la venue d’Arthur à la Juventus !