Mercato - OM : Eyraud reçoit un précieux conseil pour le mercato !

Publié le 10 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Se retrouvant dans une situation financière pas vraiment florissante, l’OM aurait tout à gagner d’aller piocher chez les cadors européens et sur leurs bancs, selon Yvan Le Mée, agent qui a souvent fait affaire avec l’OM.

Dans le rapport de la DNCG, l’OM afficherait un déficit de 212,4M€ sur les trois dernières années selon le président de l’OL Jean-Michel Aulas. Bien que le club phocéen ait validé son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’arrêt des compétitions sur le territoire français va faire un gros trou dans les caisses des clubs, les diffuseurs refusant de verser les traites des droits télévisés. Ainsi, l’OM sera contraint de vendre pour renflouer ses caisses. En ce qui concerne le recrutement, la direction de l’OM pourrait frapper un grand coup selon Yvan Le Mée. En effet, en démarchant les grandes formations européennes pour les remplaçants des attaquants titulaires via un prêt avec ou sans option d’achat, l’OM se donnerait le temps de se remettre sur pieds grâce à des joueurs à fort potentiel.

« Ce n’est pas compliqué d’aller chercher Mariano Diaz, Federico Bernardeschi en prêt »