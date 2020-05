Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour cet indésirable de Setién !

Publié le 9 mai 2020 à 17h00 par La rédaction

Âgé de 32 ans, l’international chilien du FC Barcelone Arturo Vidal ne semble plus entrer dans les plans des Catalans. Et Antonio Conte fait le forcing pour l’attirer à l’Inter Milan…

L’Inter Milan ne lâche pas l’affaire. Alors que le FC Barcelone et l’Inter Milan semblent régulièrement en contact pour discuter de l’épineux dossier Lautaro Martinez, les deux clubs pourraient aussi évoquer concernant un milieu de terrain de du Barça. Sous contrat jusqu’en 2021 au FC Barcelone, Arturo Vidal est annoncé sur le départ la saison prochaine, mais le Barça souhaite attendre cet été avant de prendre une décision concernant son milieu de terrain. Pourtant, Antonio Conte semble faire le forcing…

Arturo Vidal ne sera pas dans le deal pour Lautaro, mais...