Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour ce dossier prioritaire du Barça !

Publié le 9 mai 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone galère depuis des mois dans le dossier du transfert de Lautaro Martinez, l’Inter Milan pourrait tenter de boucler rapidement ce dossier, afin de pouvoir réinvestir quelques millions d’euros sur le marché des transferts.

Et si le dossier Lautaro Martinez était bouclé plus tôt que prévu ? Le FC Barcelone, qui tente de le faire signer depuis des mois, pourrait avoir un petit coup de pouce du destin. L’Inter, qui souhaitait garder l’international argentin, campait sur ses positions et demandait les 111M€ de la clause libératoire de son attaquant au FC Barcelone. Désormais, les transactions pourraient être facilitées, car l’Inter souhaiterait attaquer un autre dossier…

Vendre Lautaro rapidement pour faire signer Tonali ?