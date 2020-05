Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un avertissement pour Van de Beek !

Publié le 9 mai 2020 à 0h00 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid depuis de longs mois, Donny Van de Beek pourrait également prendre la direction de l’Angleterre l’été prochain. De nombreux clubs seraient prêts à se l’offrir et le directeur général du club néerlandais a rappelé que l’Ajax Amsterdam ne fera aucun cadeau !

Après avoir explosé lors de la dernière édition de la Ligue des Champions, Donny Van de Beek a attiré l’attention de nombreux cadors européens. Parmi eux, le Real Madrid avait tenté le coup, mais le milieu néerlandais avait décidé de rester une saison de plus. La fin est-elle désormais proche ? Sûrement. L’arrivée dans le club merengue est-elle déjà actée ? Loin de là. Comme vous l’avait annoncé le10sport.com en exclusivité, Newcastle et Everton auraient coché le nom du joueur de 23 ans. Au vu de la crise financière due au coronavirus, Van de Beek pourrait être effectivement plus accessible. Le directeur général du club joue carte sur table !

« Il n'y aura pas de réduction de 50% »