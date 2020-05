Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un pont d’or offert à Gareth Bale ?

Publié le 13 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Refusant de quitter le Real Madrid avant la fin de son contrat, ne souhaitant pas faire une croix sur son joli salaire, Gareth Bale pourrait toucher des revenus similaires en signant… à Newcastle !

Certes, Gareth Bale ne dispose plus du même statut qu’avant au Real Madrid. Zinedine Zidane ne compterait plus sur lui, et ce depuis un bon moment. Cependant, l’élément qui ferait la différence depuis l'été dernier, c’est que la direction du Real Madrid ne voudrait plus témoigner de la présence du Gallois dans l’effectif merengue. Contractuellement lié au Real Madrid jusqu’à l’été 2022, Bale refuserait de plier bagage, bien que son temps de jeu ait considérablement réduit. La cause ? Son salaire. En effet, Gareth Bale aurait la ferme intention de percevoir les revenus importants que le Real Madrid lui verse. Cependant, Newcastle pourrait chambouler le dossier Bale.

Bale vers Newcastle ?