Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un international français pour remplacer Gareth Bale ?

Publié le 13 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Cet été, Gareth Bale pourrait enfin quitter le Real Madrid. Et pour le remplacer, Zinedine Zidane aurait une idée.

Proche d’un départ en Chine l’été dernier, Gareth Bale est finalement resté au Real Madrid. Toutefois, cette saison, rien ne s’est arrangé pour le Gallois, toujours pas dans les plans de Zinedine Zidane. Et bien qu’il ait envie d’aller au bout de son contrat, soit jusqu’en 2022, Bale pourrait finalement partir dès cet été, d’autant plus que Newcastle, qui s’apprête à se faire racheter, pourrait sortir le chéquier pour le faire revenir en Premier League. Une bonne nouvelle en prévision donc pour les Merengue qui prépareraient déjà l’avenir.

Un intérêt pour Coman ?