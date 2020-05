Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre un départ et une prolongation, Cavani est tiraillé…

Publié le 13 mai 2020 à 16h30 par Thomas Bourseau

L’avenir d’Edinson Cavani fait couler beaucoup d’encre dans la presse, et reste très flou. Contractuellement lié au PSG jusqu’à la fin de la saison, l’Uruguayen ne semble pas avoir encore pleinement tourné la page PSG.

Arrivé à l’été 2013, Edinson Cavani a gagné le coeur des supporters du PSG, de par ses performances, son état d’esprit et sa grinta sans pareille. Cependant, son contrat arrive à expiration à la fin de la saison et avant la crise financière engendrée par la suspension des compétitions afin d’éviter la propagation du Covid-19, la direction du PSG ne se montrait clairement pas en faveur d’une prolongation de Cavani. Mauro Icardi semblait être son successeur et le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale était destiné à faire ses adieux en fin de la saison. La donne pourrait bien avoir changé désormais et une prolongation de contrat serait même susceptible de lui être formulée. C’est du moins l’information divulguée par L’Equipe fin avril. Cependant, les courtisans de Cavani sont légion.

Cavani semble avoir la cote sur le marché…

Ces dernières semaines, le nom d’Edinson Cavani a été lié à bien des clubs. En effet, en passe de se faire racheter par de riches investisseurs saoudiens, Newcastle proposerait un pont d’or à l’attaquant du PSG pour le convaincre de rejoindre le nouveau projet des Magpies , qui, comme le10sport.com vous l’a dévoilé, a lancé une grosse offensive pour Kalidou Koulibaly. L’Atletico Madrid serait également sur les rangs. FourFourTwo assurait récemment que le club rojiblanco n’aurait pas clos le dossier Cavani après l’échec essuyé par les Colchoneros cet hiver et que les grandes manoeuvres pourraient à nouveau être lancées à l’approche du mercato estival. L’Inter Milan, le Boca Juniors, Sao Paulo ou encore Palmeiras seraient d’autres possibilités pour Cavani. Mais qu’en est-il d’une prolongation de contrat au PSG. Au vu de l’attachement de l’Uruguayen au club parisien, cette idée ne semble pas utopique, bien au contraire.

Un nouveau challenge ou une prolongation ? Cavani n’a pas la réponse