Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle étape pour McCourt vers la vente du club ?

Publié le 13 mai 2020 à 14h30 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2020 à 14h45

Alors que la situation semble floue en interne, l’OM vient d'enregistrer le départ d'un homme important dans la gestion des affaires de Frank McCourt. De mauvais augure pour la suite ?

C'est la grande incertitude à l’OM concernant l’avenir du club. Sur le plan sportif, le club phocéen a obtenu sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, mais son avenir économique semble être une grande inconnue puisque la situation financière serait très compliquée. Pour combler son déficit et rentrer dans les clous du fair-play financier, l’OM va devoir récupérer de l’argent autrement dit, il va falloir vendre et notamment les meilleurs éléments comme Duje Caleta-Car, Dimitri Payet, Boubacar Kamara, Morgan Sanson ou Florian Thauvin. Au 30 juin 2020, l’OM devra présenter un déficit qui ne pourra pas excéder 30 M€ comme convenu avec le fair-play-financier sous peine d’être sanctionné.

Frank McCourt perd un de ses conseillers

C’est dans cette période cruciale, que l’OM voit partir Gary Cook, conseiller de Frank McCourt et proche de Paul Aldrigge. En effet, le JDD révèle ce mercredi que le contrat de l’ancien directeur exécutif de Manchester City avec le groupe McCourt Global arriverait à son terme à la fin du mois et ne serait pas renouvelé. Gary Cook était il y a quelques jours encore pressenti pour succéder Jacques Henri Eyraud à la présidence de l'OM la saison prochaine si ce dernier venait à partir. Une nouvelle qui pourrait donc, en toute logique, fragiliser le clan McCourt et la direction de l’OM.

Un départ révelateur d’une vente prochaine du club ?

Si le depart du conseiller de Frank McCourt arrive maintenant, ce n’est peut-être pas un hasard et cela pourrait avoir des conséquences sur l'avenir du club phocéen à moyen-terme. En effet, l'OM est agité depuis plusieurs jours par des rumeurs de vente au milliardaire saoudien Al-Walid bin Talal. La presse italienne a révélé il y a quelques jours que l'homme d'affaire saoudien serait prêt à racheter le club à McCourt, dont l'investissement massif effectué depuis son arrivée en 2016 n'a jamais porté ses fruits. Si pour l'heure, la direction du club a toujours démenti les rumeurs de vente du club, ce départ de Gary Cook pourrait potentiellement être une étape de plus vers la fin de l'ère McCourt à l’OM.