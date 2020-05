Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Paris FC, fair-play financier... Ces nouvelles révélations sur la vente de McCourt !

Publié le 13 mai 2020 à 11h15 par A.M.

A l'origine de la rumeur annonçant les discussions entre Al-Walid Bin Talal et Frank McCourt pour le rachat de l'OM, Marco Conterio, rédacteur en chef de TMW, apporte de nouvelles précisions dans ce dossier.

Le 5 mai dernier, TMW lâchait une énorme bombe en évoquant des discussions avancées pour le rachat de l'OM entre Al-Walid Bin Talal et Frank McCourt. Une information qui n'a pas manqué de faire grand bruit et face à l'ampleur des retombées cette annonce, Marco Conterio, rédacteur en chef du média italien, apportait quelques précisions sur ce dossier : « Les négociations avec Al-Walid Ben Talal pour acheter l’OM ont débuté. Cela débuterait à une somme de 250 millions d’euros. Au cœur des négociations : le Vélodrome que l’administration ne souhaite pas vendre. En cas d’accord entre les parties et sans le fair-play financier, un budget maximal pour le mercato serait prêt . » Très sollicité depuis son information, le journaliste italien en a rajouté une couche. Contacté par Le Phocéen , il explique notamment qu'Al-Walid Bin Talal souhaite rapidement racheté un club afin de profiter de l'assouplissement du fair-play financier suite à la crise sanitaire et ajoute que le Paris FC fait également partie de ses objectifs.

Al-Walid Bin Talal veut également le Paris FC