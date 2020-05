Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo réclame l’arrivée de Mauricio Pochettino !

Publié le 18 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel est toujours incertain pour la saison prochaine, Daniel Riolo milite pour l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG.

Depuis l’épidémie de coronavirus, le débat autour de l’avenir de Thomas Tuchel semble s’être calmé. Du côté du PSG, l’Allemand avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête et il jouait notamment son poste en Ligue des Champions. Toutefois, la saison a finalement pris un tournant inattendu. Une possible bonne nouvelle pour Tuchel, qui pourrait rester une 3ème saison sur le banc du PSG. Toutefois, voir rester l’ancien de Dortmund se semble pas plaire à Daniel Riolo. Ce dernier réclame du changement et notamment l’arrivée de Mauricio Pochettino, actuellement libre de tout contrat.

« Il nous ferait du bien »