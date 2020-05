Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour deux dossiers chauds, Leonardo est plutôt mal embarqué…

Publié le 20 mai 2020 à 12h30 par Thomas Bourseau

Contrairement à l’avenir indécis d’Edinson Cavani et de Thiago Silva, les cas Thomas Meunier et Layvin Kurzawa semblent déjà réglés au PSG, club qu’ils vont quitter cet été. Cependant, leur succession est loin d’être assurée et le temps presse…

De retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo s’est montré très actif lors de son premier mercato estival pour son deuxième passage au sein de la direction du PSG en recrutant des joueurs comme Idrissa Gueye, Abdou Diallo ou encore Pablo Sarabia. Néanmoins, hormis Marquinhos et Marco Verratti, aucun autre joueur du PSG n’a prolongé son contrat avec le champion de France, alors que bon nombre d’entre eux voient leur contrat arriver à expiration cet été. C’est en effet le cas d’Eric Maxim Choupo-Moting, de Thiago Silva, d’Edinson Cavani de Layvin Kurzawa et de Thomas Meunier. Et bien que les cas Silva et Cavani ne semblent pas encore réglés, une proposition pour une prolongation de contrat ayant été proposée au Brésilien comme le10sport.com vous l’a révélé en avril, et Cavani pouvant finalement être conservé via une prolongation, Kurzawa et Meunier semblent être amenés à aller voir ailleurs.

L’option Theo Hernandez inaccessible ?

En effet, le10sport.com vous a dévoilé le 20 avril dernier que le PSG n’avait pas formulé d’offre au clan Layvin Kurzawa, et ne comptait pas forcément en transmettre une, le poussant ainsi vers un départ. Pour remplacer l’international français qui n’a jamais su s’imposer comme un titulaire indiscutable au PSG, Leonardo et la direction sportive du PSG pense notamment à Theo Hernandez. Frère du champion du monde tricolore Lucas Hernandez, le latéral gauche du Milan AC a impressionné cette saison sous les couleurs rossoneri où il a été vendu par le Real Madrid lors de la dernière session estivale des transferts contre un chèque de 20M€. Néanmoins, on vous révélait en exclusivité que le challenge PSG ne titillait pas plus que ça le Français, se sentant à son aise en Lombardie et souhaitant poursuivre au Milan AC. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport a fait un point sur le dossier Theo Hernandez en révélant que son prix aurait plus que doublé depuis l’été dernier et qu’aucune offre aussi importante soit-elle ne parviendrait à convaincre le Milan AC de laisser filer son jeune latéral gauche de 22 ans lié au club milanais jusqu’en juin 2024. En ce qui concerne le poste de latéral droit, la situation ne serait pas plus glorieuse…

Baku, Traoré, le casse-tête de Leonardo continue à droite !