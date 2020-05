Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Leonardo se voit recommander de miser sur Alex Telles !

Publié le 18 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Considéré comme l'un des objectifs prioritaires du PSG ces dernières semaines, Alex Telles est encensé par Claudio Taffarel.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain sera de dénicher un nouveau latéral gauche afin de prendre la succession de Layvin Kurzawa dont le contrat arrive à échéance le 30 juin et qui ne devrait pas prolonger son bail. Dans cette optique, de nombreux noms circulent à l'image de celui d'Alex Telles dont le départ de Porto cet été semble inévitable compte tenu du fait que son contrat court jusqu'en juin 2021. Et cette piste semble idéale à en croire l'ancien international brésilien Claudio Taffarel.

Taffarel encense Alex Telles