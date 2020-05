Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Rennes rétablit une vérité pour Denis Bouanga !

Publié le 31 mai 2020 à 7h30 par Th.B.

Alors que la tendance est à un transfert de Denis Bouanga vers le Stade Rennais, une offre de 12M€ semblant avoir été effectuée par le club breton à l’ASSE, Nicolas Holveck a nié cette rumeur.

Ces derniers temps, la presse s’accorde à dire que Denis Bouanga devrait quitter l’ASSE après seulement une saison passée dans le Forez pour rejoindre le Stade Rennais. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 26 mai que le club breton avait soumis une proposition de transfert s’élevant à 12M€ aux Verts . Toujours selon nos informations, la ligne de conduite du club stéphanois est claire pour le mercato estival et consiste à vendre Denis Bouanga et Wesley Fofana afin de rééquilibrer les comptes. Cependant, le dossier Bouanga serait bien moins avancé.

Nicolas Holveck nie toute offre pour Denis Bouanga