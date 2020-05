Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema prévoirait de sortir par la grande porte !

Publié le 31 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Karim Benzema ne devrait pas raccrocher ses crampons à la fin de son aventure merengue et pourrait bien effectuer son grand retour à l’OL, là où tout a commencé.

À l’âge de 10 ans, Karim Benzema a débuté son aventure lyonnaise en intégrant les équipes de jeunes de l’OL. 12 ans plus tard et quelques saisons passées dans l’élite avec les Gones , Benzema a pris le chemin du Real Madrid à seulement 21 ans en 2009. Avec le club merengue, l’attaquant français a notamment remporté 4 Ligues des champions dont trois titres d’affilée de 2016 à 2018. Considéré comme étant l’un des attaquants les plus complets de sa génération et du football européen actuel, Benzema est une référence et pourrait se permettre de raccrocher les crampons en juin 2022, moment où son contrat arrivera à expiration avec le Real Madrid. Néanmoins, Benzema serait susceptible de se faire sa « Last Dance » avec le club où il a fait ses premiers pas, comme un certain Dwyane Wade en NBA avec le Miami Heat.

Un retour à l’OL pour boucler la boucle ?