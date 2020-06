Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane obligé de lâcher 260M€ pour Kylian Mbappé ?

Publié le 8 juin 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

Annoncé depuis longtemps sur les traces de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait toutefois être contraint de lâcher une somme record s’il souhaite vraiment attirer l’attaquant du PSG, évalué à 260M€.

Ce n’est plus un secret pour personne, Zinedine Zidane apprécie beaucoup le profil de Kylian Mbappé, et il rêverait d’attirer l’attaquant français du PSG au Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2022 dans la capitale, l’ancien joueur de l’AS Monaco semble encore loin d’une prolongation avec le PSG. Pourtant, pour pouvoir envisager d’attirer Mbappé, le Real Madrid pourrait être obligé de se préparer à une opération légendaire…

Mbappé vaudrait 260M€