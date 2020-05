Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces trois bonnes raisons de prendre Laurent Blanc après Villas-Boas…

Publié le 24 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

André Villas-Boas étant annoncé proche du départ à l’OM, Laurent Blanc ferait-il un bon successeur pour venir entraîneur le club phocéen ? Voici trois bonnes raisons d’y croire.

« J’aimerais avoir Laurent Blanc car durant trois années ensemble, quand nous partagions la même chambre, je l’ai vu après chaque entraînement, prendre des notes, se préparer, raconte l’ancien binôme du « Président ». Pour moi, il est le meilleur entraîneur de France, grâce à son intelligence et à sa vision du jeu. Alors ce serait l’OM coaché par Laurent Blanc ! », confiait dernièrement l’ancien défenseur de l’OM Cyril Domoraud, glissant donc le nom de Laurent Blanc aux dirigeants phocéens pour assurer la succession d’André Villas-Boas. Et cette option serait judicieuse à plus d’un titre pour l’OM…

Blanc, le candidat idéal ?

Premier point, et non des moindres, Laurent Blanc connaît bien l’OM pour avoir porté la tunique du club phocéen pendant deux saisons (1997-1999). Par ailleurs, le technicien français a réussi à prouver sa valeur partout où il est passé en tant qu’entraîneur de club, que ce soit aux Girondins de Bordeaux ou au PSG. Et justement, une nomination de Laurent Blanc sur le banc de l’OM pourrait lui permettra de prendre une belle revanche sur le club parisien, qui l’avait licencié en 2016 quelques semaines seulement après l’avoir prolongé.