Mercato : Kinglsey Coman se prononce sur son avenir

Publié le 10 juin 2020 à 10h50 par La rédaction

Alors que le Bayern Munich espèrerait toujours boucler l’arrivée de Leroy Sané, l’international français Kingsley Coman affirme ne pas être inquiet concernant son avenir.