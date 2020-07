Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste pour remplacer Sakai et Sarr activée par Villas-Boas ?

Publié le 21 juillet 2020 à 16h15 par T.M.

Cet été, Bouna Sarr et Hiroki Sakai pourraient quitter l’OM. De quoi inciter André Villas-Boas à s’activer pour trouver un nouvel arrière droit…

Pour le moment, c’est surtout au rayon des arrivées que l’OM active ce marché des transferts. Après Pape Gueye, André Villas-Boas est sur le point d’accueillir Leonardo Balerdi, et espérerait toujours le renfort de M’Baye Niang. Mais sur la Canebière, il va aussi falloir faire rentrer de l’argent dans les caisses pour réduire le déficit. Jacques-Henri Eyraud attendrait ainsi 60M€, mais pour le moment, aucun joueur n’est parti. Cela ne devrait toutefois pas tarder et notamment au poste de latéral droit. En effet, Bouna Sarr et Hiroki Sakai sont tous les deux annoncés sur le départ. Face à cela, l’OM pourrait donc devoir se trouver un nouvel arrière droit.

L’OM anticipe un départ à droite !